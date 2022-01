ROMA (ITALPRESS) – Sarà Sulle strade della musica ad aprire domani CasaSIAE. Il programma di Isoradio – patrocinato dal Ministero della Cultura e da Siae – è dedicato ai cantautori emergenti che dallo scorso giugno sono stati ospiti dei microfoni di Elena Carbonari e Max Locafaro. Ora il programma sbarca a Sanremo: l’idea nasce dal desiderio di far arrivare i ragazzi nella Città della Musica come augurio per una carriera costellata di successi.

Per questo ogni giorno – dall’1 al 4 febbraio – ai microfoni ci saranno tanti giovani talenti che ci faranno ascoltare la loro musica e che ci parleranno delle loro storie e dell’emozione di essere a due passi dall’Ariston. Domani inaugurano la programmazione Nora, Dinastia, Caterina Querci, Senna, Lo Studio Illegale, Coriale, Ulula & La Foresta, on air tra le 13.05 e le 13.45, e tra le 16.05 e le 19.45. Con l’inizio del Festival di Sanremo, entra in azione in serata anche il team di Lercio, che da CasaSiae commenterà sui social i momenti salienti della kermesse.

In CasaSiae gli incontri con autori, giornalisti ed esperti di musica partono mercoledì 2 febbraio.

Tutti gli incontri saranno trasmessi in diretta streaming sui canali social di Siae.

