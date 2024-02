ROMA (ITALPRESS) – Fiorello e Amadeus insieme a Ruggiero di Viva Rai2 aprono la seconda serata del Festival di Sanremo. Ghali dà il via al “gioco delle coppie”, novita’ di quest’anno. Ogni cantante in gara diventa presentatore di un collega. Stasera tocca a 15 artisti

Il primo cantante a esibirsi è Fred De Palma. Ospiti della serata Giovanni Allevi e John Travolta. Amadeus ha salutato il presidente della Fondazione Milano-Cortina e del Coni Giovanni Malagò, presente al teatro Ariston. “E’ il quarto anno che il festival di Sanremo dimostra attenzione e sensibilità – dice Malagò- Milano-Cortina e il mondo olimpico sono molto grati per questo, siamo a due anni dall’evento, sarà una cosa bellissima”. Nell’occasione, la presentazione delle mascottes di Milano-Cortina 2026. Giorgia, co-conduttrice della seconda serata, arriva sul palco di Sanremo e canta “E poi”. Giovanni Allevi viene accolto da una lunga standing ovation al suo ingresso sul palco di Sanremo. “Ho perso molto, ma non la speranza e la voglia di immaginare”, dice. L’artista torna a suonare dopo due anni e suona “Tomorrow” “perche’ – spiega il musicista – domani, per noi, ci sia sempre ad attenderci un giorno piu bello”.

-foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]