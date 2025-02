SANREMO (ITALPRESS) – Damiano David – guanto in velo ricamato, abito scuro, camicia con pistagna chiusa da un alamaro nero – apre di fatto la seconda serata del 75° Festival di Sanremo con una interpretazione da brividi di “Felicità” di Lucio Dalla. Un omaggio al cantautore bolognese, autore di pagine uniche della musica italiana, in cui brilla anche l’orchestra di Sanremo. La coreografia ha visto, dietro Damiano David, una panchina su cui era seduto Alessandro Borghi con il piccolo Vittorio. “Abbiamo pensato che Vittorio fosse la persona giusta per rappresentare questo passaggio alle future generazioni”, ha detto Borghi abbracciando il bambino visibilmente emozionato.

-foto Ipa Agency-

(ITALPRESS)

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]