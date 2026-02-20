Home Video News Hi-Tech & Innovazione Sanremo, Mancini “Alexa compagna ideale per seguire il Festival”
MILANO (ITALPRESS) - C’è una tradizione che a Sanremo resiste più delle canzoni italiane e dei fiori: l’esclusione dei Jalisse. Dopo decadi di “ci dispiace, non siete in gara”, Amazon dà voce ai Jalisse attraverso Alexa, riscrivendo la scaletta del Festival a modo suo. "Alexa si posiziona come la compagna ideale per seguire il festival di Sanremo dal divano di casa", afferma Lucrezia Mancini, Senior Business Development Manager Alexa International. f12/mgg/gsl