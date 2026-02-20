Sanremo, Jalisse “Con Alexa entriamo nelle case degli italiani”

MILANO (ITALPRESS) - C’è una tradizione che a Sanremo resiste più delle canzoni italiane e dei fiori: l’esclusione dei Jalisse. Dopo decadi di “ci dispiace, non siete in gara”, Amazon dà voce al duo attraverso Alexa, riscrivendo la scaletta del Festival a modo suo. Tra comandi vocali dedicati, risposte inaspettate e battute che giocano apertamente sulla saga delle esclusioni, il Cloud di Alexa diventa il palcoscenico alternativo dove i Jalisse sono finalmente i benvenuti. Per la prima volta, i Jalisse sono protagonisti di un’intervista esclusiva dove a fare le domande è proprio Alexa. "Con Alexa entriamo nelle case, sarà un modo diverso e divertente di dialogare", affermano i Jalisse intervistati dall'Italpress. xi2/mgg/gtr/gsl