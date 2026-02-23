Sanremo, Di Liberatore “Evento globale, la Rai rafforza il modello integrato”

SANREMO (IMPERIA) (ITALPRESS) - "Occorre pensare a Sanremo come a un evento globale e mondiale". Williams Di Liberatore, direttore Intrattenimento Prime Time della Rai, rivendica la dimensione internazionale del Festival e un modello di visione integrato che coinvolge pubblico, partner e broadcaster. "Sanremo non è solo della Rai ma dell’Italia". xg8/sat/mca2