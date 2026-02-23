Sanremo, Carlo Conti accoglie Laura Pausini: le immagini

SANREMO (IMPERIA) (ITALPRESS) - Carlo Conti ha accolto Laura Pausini, co-conduttrice della 76esima edizione del Festival di Sanremo 2026, con un mazzo di fiori. “Quest’anno non sono solo, vado ad accogliere la mia compagna di viaggio” ha detto il conduttore alzandosi dal tavolo della conferenza stampa per accompagnare la cantante nella sala della conferenza". xg8/tvi/mca2