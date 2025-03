Sanremo, Bucci “Il Festival non si può fare fuori dalla Liguria”

GENOVA (ITALPRESS) – “Il festival di Sanremo non si può fare fuori Sanremo. Se ci chiedono di intervenire, di aiutare, noi siamo i primi a volerlo fare. Il Festival di Sanremo è una ricchezza della Liguria, come tale rimane in Liguria”. Lo ha detto Marco Bucci, presidente della Regione Liguria, commentando l’ipotesi di un nuovo festival di Sanremo organizzato dalla Rai a Torino in caso di rottura del rapporto con la Città dei fiori a seguito delle linee guida decise dal Comune per il nuovo bando.

“Non lo so chi dobbiamo ammorbidire, magari cercare di ammorbidire tutti, visto che io sono la persona adatta per ammorbidire in negoziazioni – ha risposto ironicamente Bucci – quindi mi ci metto di cuore molto volentieri”.

