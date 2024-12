Sanremo, al via le iscrizioni per la giuria degli adolescenti 2025

ROMA (ITALPRESS) - Da lunedì 23 dicembre 2024 aprono ufficialmente le iscrizioni per "La Giuria degli Adolescenti" che decreta il vincitore del Festival di Sanremo secondo gli adolescenti. Per partecipare basta avere dagli 11 ai 22 anni, guardare il Festival tutte le sere da casa e votare attraverso una piattaforma online secondo queste 3 categorie: esibizione più trash, outfit più figo e canzone preferita. Radioimmaginaria, la radio degli adolescenti, la coordina per il settimo anno consecutivo. fsc/gtr