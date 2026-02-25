SANREMO (ITALPRESS) – Ad aprire la seconda serata del Festival di Sanremo è Laura Pausini. Il conduttore Gianluca Gazzoli presenta la gara dedicata alle Nuove Proposte e Nicolò Filippucci che è il primo finalista. Con la canzone “Laguna” ha avuto la meglio sul trio Blind, El Ma & Soniko, che si erano esibiti con il brano “Nei miei DM”.

Stasera ci saranno 15 big in gara.

