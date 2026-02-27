SANREMO (ITALPRESS) – La quarta serata del festival di Sanremo, quella dei duetti, si apre con Laura Pausini che canta un medley di successi: “Immensamente” di Umberto Tozzi, “Io canto” di Riccardo Cocciante e “Ritorno ad amare” di Biagio Antonacci, che fanno parte del suo nuovo album Io canto 2.
La serata dei duetti del festival di Sanremo si apre con Elettra Lamborghini che canta, con Las Ketchup, la cover di Aserejé.
– foto IPA Agency –
(ITALPRESS).
