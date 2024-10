Sanità, Volo “Investimenti del Pnrr in Sicilia sono a buon punto”

PALERMO (ITALPRESS) - "Gli investimenti del Pnrr sono partiti da tempo: in questo momento sono state avviate le gare d'appalto, insieme ai lavori di ristrutturazione per case e ospedali di comunità, mentre le 50 centrali operative territoriali sono già partite tutte. Siamo davvero a buon punto e il ministero ha riconosciuto il nostro lavoro come virtuoso". Così l'assessore regionale alla Salute, Giovanna Volo, a margine del 57esimo congresso della Società italiana di igiene (Siti), al Teatro Massimo di Palermo. xd8/col3/gtr