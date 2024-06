ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo presentato una proposta di strategia nazionale per le Life Sciences, un documento che altri Paesi hanno già adottato: Stati Uniti, Giappone, Gran Bretagna e anche Francia, Germania e altri Stati dell’Ue. Fra le grandi nazioni manca proprio l’Italia”. Lo ha annunciato Ylenia Lucaselli, deputata di Fratelli d’Italia e vicepresidente dell’Intergruppo parlamentare One health, nel corso della conferenza stampa, organizzata da Formiche e Healthcare Policy presso la Camera dei deputati, per la presentazione della Strategia Nazionale per le Life Sciences. “Di qui – ha spiegato Lucaselli – l’esigenza di discutere su un testo che possa essere adottato dal nostro governo e rappresentare una piattaforma che consenta di dialogare con le altre potenze alleate e allo stesso tempo consolidare la nostra competitività”. L’esponente di FdI ha poi sottolineato come “il Covid ci ha insegnato che la salute non può più essere intesa come a compartimenti stagni, ma come un tutt’uno. Inevitabilmente oggi le patologie vanno esaminate e dunque affrontate in maniera sovrapposta. E la tecnologia aiuta a trovare i punti di contatto per far sì che questo accada. D’altronde, se vogliamo traghettare la salute e la cura in una nuova dimensione, dobbiamo partire dalle nostre conoscenze. Per questo il lavoro che sta svolgendo l’intergruppo parlamentare è quanto mai prezioso, fungendo anche da stimolo per lo stesso governo”.

– foto formiche.net –

(ITALPRESS).