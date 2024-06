Sanità, Meloni “Passi avanti per abbattere le liste d’attesa”

ROMA (ITALPRESS) - "Il Consiglio dei Ministri ha approvato due importanti provvedimenti sulla sanità, e che affrontano due problemi che in passato non sono stati affrontati efficacemente: le liste d'attesa e la cronica carenza di medici e personale sanitario". Lo dice in un video sui sociali il premier Giorgia Meloni. mrv/sat