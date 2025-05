ROMA (ITALPRESS) – “Noi ogni anno stanziamo delle risorse che non gestiamo per le liste di attesa, le gestiscono le regioni. Ma per le opposizioni la responsabilità è tutta del governo. Allora che cosa ha fatto il governo? Ha fatto un decreto sulle liste d’attesa e ha chiesto di poter fare alcune cose potendo eventualmente intervenire con dei poteri sostitutivi quando non si riesce. Le regioni, trasversalmente in questo caso, su questo non sono d’accordo però almeno gli italiani sappiano che abbiamo queste difficoltà perché altrimenti noi siamo semplicemente quelli che devono stanziare i soldi e essere responsabili di quello che non funziona”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso del question time al Senato, in merito ai temi legati alla sanità.

