Sanità, De Palma lancia l’allarme sulla carenza di infermieri

ROMA (ITALPRESS) - "In Italia mancano all'appello dai 170 mila a 220 mila infermieri. Chiediamo che il governo apra finalmente gli occhi. La sanità senza infermieri non può andare avanti", ha sottolineato il presidente di Nursing Up, Antonio De Palma. xc3/ads/gtr