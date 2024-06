Sangiuliano “Ostia antica è una meraviglia”

ROMA (ITALPRESS) - "Ostia antica è una meraviglia. Rappresenta uno dei più importanti siti archeologici della nostra Nazione, all'interno del quale ci sono grandi valori e soprattutto c'è una grande storia, la storia dell'antica Roma". Così il Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, alla luce del ritrovamento di nuovi frammenti archeologici di oggetti utilizzati nella vita imperiale e legati ai rituali del culto nel corso degli scavi nell'Area Sacra del Parco archeologico di Ostia antica. "In questo momento in Italia - aggiunge - sono attivi tantissimi scavi. In Legge di Bilancio, abbiamo voluto rifinanziare le attività di scavo perché, coerentemente con l'articolo 9 della Costituzione, c'è da tutelare ma anche da valorizzare. Faccio i complimenti a chi sta lavorando a questi scavi e a chi consente di riportare alla luce testimonianze molto importanti, che sono la geografia identitaria della nostra Nazione". "Il progetto di restauro dell'Area Sacra, redatto dallo Studio Strati e diretto dall'architetto del Parco Valeria Casella, consentirà a breve di riaprire al pubblico uno dei complessi più antichi e suggestivi di Ostia, permettendo ai visitatori di accedere alla cella del Tempio di Ercole, finora interdetta - sottolinea il Direttore del Parco archeologico di Ostia antica, Alessandro D'Alessio -. Verranno inoltre ricollocati i pavimenti del vicino Tempio dell'Ara Rotonda, del quale si sta anche ricostruendo la copertura". vbo/gtr