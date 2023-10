NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – E’ una giornata importante, non ho voluto far mancare la mia presenza. C’è bisogno di verità e di precisione, di esattezza da parte dei giornalisti. Ben venga Italpress, ben venga il suo potenziamento”. Lo ha detto il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano nel corso del talk “Informazione globale e made in Italy Quando l’eccellenza non ha frontiere” tenutosi a One William Street, sede newyorkese di Intesa San Paolo, in occasione dei 35 anni dell’agenzia di stampa Italpress. (ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]