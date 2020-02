MILANO (ITALPRESS) – San Valentino è il giorno dedicato all’amore. Ma la percezione di questo sentimento può variare moltissimo: per alcuni sono le piccole cose a fare la differenza, per altri sono le grandi sorprese che lasciano senza fiato. Altri ancora pensano che l’amore non sia solo quello romantico ma anche quello per i propri affetti in generale, oppure per una grande passione come lo sport, i viaggi, il cinema. Groupon ha voluto indagare con una survey i tantissimi modi con i quali gli italiani fanno esperienza dell’amore… in fondo ogni motivazione è buona per celebrare San Valentino. La grande maggioranza degli italiani, il 68%, è convinta che San Valentino debba essere una festa dedicata ad ogni tipo di amore: non solo quello per la “dolce metà”, ma anche per gli amici, i familiari o per l’inseparabile amico a 4 zampe. Addirittura il 90% dichiara che non ci si dovrebbe limitare a dimostrare amore solo il 14 febbraio ma continuare a farlo ogni giorno dell’anno.

Gli Italiani, nel 2020, hanno una visione molto “allargata” del concetto di amore: se troviamo un 47% di romantici che per “Amore” intendono quello per il partner, c’è anche un 25% che usa questa parola anche quando si riferisce al proprio animale domestico; troviamo, poi, i food-lovers che dichiarano di amare la pizza (25%) o il cioccolato (22%), i football-addicted che sono innamorati della loro squadra del cuore (11%) e i shopaholic che amano i nuovi vestiti o i prodotti di make-up (10%).

La maggioranza degli intervistati (58%) pensa, poi, che il partner ami le sue passioni tanto quanto, se non di più, di loro. Uno degli indiziati che ruba l’affetto della propria metà è lo smartphone, a pari merito con l’amore per sé stessi (12%), seguono la squadra di calcio (10%), il comfort food (10%) e le tanto agognate vacanze (10%).

