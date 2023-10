San Siro, Sala “Comune farà ricorso contro decisione di vincolarlo”

MILANO (ITALPRESS) - Il vincolo culturale della Soprintendenza che nel 2025 potrebbe scattare sul secondo anello dello stadio Meazza "reca un significativo danno economico al Comune di Milano e ai contribuenti milanesi" perché "limita la possibilità di rigenerare l'impianto. Questo vale sia che lì si giochi a calcio sia che vengano assegnate altre destinazioni d'uso". Infatti, "il vincolo non permette l'abbattimento. Per questo motivo, il nostro orientamento è ricorrere avverso il parere positivo del Ministero della Cultura sui presupposti dell'interesse culturale sul secondo anello. Segnaleremo al governo e alla Corte dei conti che questo vincolo, a mio parere assurdo, crea un danno economico. Il Comune di Milano deve tutelare un bene che è nel suo patrimonio". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, intervenendo alla Commissione consiliare congiunta Rigenerazione Urbana, Mobilità-Ambiente-Verde e Animali, Sport-Turismo-Politiche Giovanili-Politiche per il Benessere e Olimpiadi-Paralimpiadi Milano Cortina 2026, sul tema 'Stadio San Siro aggiornamento'. (ITALPRESS). xm4/trl/gtr