San Michele Arcangelo, a Mestre la cerimonia dell’alzabandiera con Brugnaro

VENEZIA (ITALPRESS) – Stamattina in Piazza Ferretto a Mestre, alla presenza del sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, si è tenuta la cerimonia dell’alzabandiera per San Michele Arcangelo, Patrono di Mestre, della Polizia di Stato e dei Paracadutisti. “Insieme alle autorità civili e militari e alle associazioni combattentistiche e d’arma – ha dichiarato il primo cittadino – abbiamo voluto rendere omaggio a chi ogni giorno si impegna per la sicurezza e la libertà di tutti noi. Un momento importante e sentito, che ci ricorda quanto sia importante restare uniti nei valori che fondano la nostra comunità”.

Dopo l’alzabandiera, alla quale erano presenti, tra gli altri, gli assessori e i consiglieri comunali, i presidenti e i consiglieri di Municipalità, le cerimonie proseguiranno alle ore 18.30 con la santa messa nel Duomo di San Lorenzo, officiata dal patriarca di Venezia, Francesco Moraglia.

– foto ufficio stampa Comune di Venezia –

(ITALPRESS).