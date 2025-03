San Marino Song Contest, una serata di grande musica

SAN MARINO (ITALPRESS) – La Repubblica di San Marino si appresta a vivere una serata in cui la musica e la televisione si fondono per proiettare il Titano sotto i riflettori del mondo. L’8 marzo segna il debutto del San Marino Song Contest, un evento di portata internazionale che si terrà al Teatro Nuovo di Dogana, destinato a selezionare l’artista che rappresenterà la Repubblica di San Marino all’Eurovision Song Contest 2025 a Basilea.

Questa sera, la Segreteria di Stato per il Turismo, in sinergia con San Marino RTV e Media Evolution, alza il sipario su una competizione canora che promette scintille, un vero e proprio festival di talenti provenienti da sei nazioni europee, pronti a contendersi l’ambito pass per il prestigioso palcoscenico eurovisivo. L’evento è molto di più di una vetrina musicale. Si tratta di una straordinaria opportunità di promozione turistica per San Marino, amplificata dalla collaborazione sinergica con RAI e San Marino RTV.

La visione strategica del Segretario di Stato per il Turismo, Federico Pedini Amati, ha trovato un alleato d’eccezione in Roberto Sergio, Direttore Generale di San Marino RTV. La serata sarà infatti trasmessa in Eurovisione, su Rai Italia nel mondo, San Marino RTV, Radio San Marino, Rai Radio2 e piattaforme digitali, garantendo una copertura mediatica senza precedenti e portando il nome di San Marino nelle case di milioni di telespettatori e radioascoltatori.

“Il San Marino Song Contest è la manifestazione tangibile di un impegno corale volto a valorizzare il talento musicale e a elevare il profilo internazionale della nostra Repubblica,” dichiara con entusiasmo il Segretario di Stato per il Turismo, Federico Pedini Amati. “Grazie alla preziosa guida del Direttore Generale Roberto Sergio, che ringrazio per la sua lungimiranza e professionalità, abbiamo trasformato un evento in un potente veicolo di promozione per il nostro territorio. La sua eccezionale carriera nel mondo dei media è una garanzia di successo per questa iniziativa, che sono certo lascerà un segno indelebile nel panorama degli eventi sammarinesi”, ha aggiunto. “In qualità di Segretario di Stato con delega alle Telecomunicazioni confermo il pieno sostegno al Direttore Generale RTV, consapevole che questa nomina rappresenta per il settore di riferimento della Repubblica di San Marino un’occasione unica che tutti noi insieme dovremo impegnarci a trasformare in importanti risultati”, ha dichiarato il Segretario Rossano Fabbri.

“Riteniamo che RTV – affermano i Capitani Reggenti Francesca Civerchia e Dalibor Riccardi – sia per San Marino un ponte verso il mondo, uno spazio di narrazione e di memoria storica”. In udienza di fronte ai Capitani Reggenti, Roberto Sergio -insignito oggi dell’Onorificenza di Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine Equestre di Sant’Agata – ha espresso la sua gratitudine e il suo orgoglio per il ruolo che San Marino RTV sta assumendo in questa ambiziosa sfida. “Sono onorato di poter contribuire, con la mia esperienza e passione, alla crescita e alla visibilità internazionale di San Marino RTV e della Repubblica”, afferma Roberto Sergio.

“Il San Marino Song Contest è un progetto entusiasmante che testimonia la vitalità culturale di questo Paese e la sua capacità di innovare nel panorama mediatico. Desidero ringraziare il Segretario di Stato Pedini Amati per la fiducia e per la stimolante collaborazione che abbiamo instaurato, e tutti i professionisti di RAI, San Marino RTV e Media Evolution che hanno reso possibile la realizzazione di questo evento straordinario”, aggiunge. La serata, condotta da Flora Canto e Francesco Facchinetti, vedrà alternarsi sul palco artisti di fama come Al Bano, Cristiano Malgioglio, La Rappresentante di Lista e Senhit, insieme ai 20 concorrenti in gara, pronti a conquistare il favore della giuria d’eccezione e del pubblico.

