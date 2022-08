SAN MARINO (ITALPRESS) – Il Segretario di Stato per il Turismo di San Marino, Federico Pedini Amati, è stato ospite della Congregazione di Serravalle rappresentata dall’avvocato Alvaro Selva e dell’Associazione Granello di Senape che da due anni gestisce la Colonia di La Verna oggetto di un’importante ristrutturazione dello stabile e all’apertura per tutto l’anno per accogliere turisti, pellegrini e camminatori e che è divenuta anche punto di ristoro.

Proprio lo sviluppo del turismo dei pellegrinaggi rientra fra gli obiettivi principali della Segreteria di Stato per il Turismo che ha favorito la realizzazione del Cammino del Titano e inserito la Repubblica di San Marino nel progetto del Cammino di San Francesco St. Francis’way che passa proprio per La Verna e per il suo storico Santuario francescano sulle colline casentinesi.

Il Segretario di Stato Federico Pedini Amati ha visitato il Santuario accompagnato dal Padre Guardiano Francesco Brasa ed ha incontrato i membri dell’Associazione Granello di Senape.

