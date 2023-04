SAN MARINO (ITALPRESS) – Il Segretario di Stato per il Turismo della Repubblica di San Marino, Federico Pedini Amati, accompagnato dalla Focal Point di San Marino presso l’Organizzazione Mondiale delle Nazioni United Bojana Gruska, sta prendendo parte a F.E.S.T.A. (Future of Environmental Sustainable Tourism Albania) organizzato dal Ministero del Turismo dell’Albania insieme all’Organizzazione Mondiale delle Nazioni Unite Unwto. Lunedì sera la presentazione dell’evento alla presenza del Primo Ministro albanese Edi Rama, del Vice Presidente Esecutivo della Commissione Europea e responsabile del “European Green Deal” Frans Timmermans, del Segretario Generale di UNWTO Zurab Pololikashvili e della Ministra del Turismo e dell’Ambiente albanese Mirela Kumbaro. La Cerimonia d’Apertura dell’evento, presso il Palazzo dei Congressi di Tirana, si è rivelata l’occasione per incontrare le massime autorità e presentare a loro i progetti sammarinesi in ambito turistico. Il Primo Ministro Edi Rama ha ricordato l’ottimo rapporto che lega l’Albania alla Repubblica di San Marino. La seconda giornata di lavori, questa mattina, si è aperta con il panel di alto livello al quale hanno preso parte i Ministri e i Vice Ministri dei paesi invitati. Insieme al Ministro Mirela Kumbaro, “padrona di casa”, è intervenuto il Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati e con lui il Ministro del turismo di Bulgaria Dimitrov Iliv (la Bulgaria è la Nazione che ospiterà l’Assemblea Generale di Unwto il mese prossimo), la Vice Ministro del turismo e della cultura di Turchia Ozgul Ozkan Yavuz, il Ministro del commercio e delle relazioni economiche di Bosnia e Herzegovina Stasa Kosarac, il Ministro del turismo croato Tonci Glavina, la vice ministra del turismo greca Sofia Zakaraki, il ministro dello sviluppo economico e del turismo Goran Durovic, il vice ministro dell’economia e dell’innovazione di Lituania Ieva Valeskaite, il Segretario Generale di Unwto Zurab Pololikashvili e il Direttore Generale Europa di Unwto Alessandra Priante che ha moderato. Gli interventi del panel si sono concentrati sullo sviluppo sostenibile del turismo, settore profondamente cambiato dopo la pandemia. Pandemia che, come hanno ricordato gli speakers è ormai alle spalle ma che non può essere dimenticata in quanto ha mostrato tutta la fragilità di un settore chiave per l’economia mondiale. Tutti concordi, i ministri intervenuti, sul momento particolarmente positivo del turismo europeo, numeri in crescita in ogni nazione con un netto miglioramento dei dati anche rispetto al 2019. Per tutti i Paesi intervenuti, medio-piccoli nel panorama europeo, il turismo rappresenta una percentuale importante del PIL, dato che, come ha ricordato anche il Segretario di Stato Pedini Amati è tale anche nella Repubblica di San Marino. Si è parlato di formazione specifica per creare personale da impiegare nelle numerose imprese del comparto turistico e di necessità di attivare collaborazioni con il mondo del privato vigilando sempre sulla sostenibilità dei progetti di sviluppo. Il Segretario di Stato Pedini Amati ha presentato il progetto “The Lovely Places” nato dal Tavolo Turistico Territoriale che la Unwto ha riconosciuto come “best practice” per quanto riguarda la collaborazione fra Stati. Collaborazione ritenuta unanimemente determinante. “Proprio nei giorni in cui scoprivamo la vulnerabilità del settore turistico messo in ginocchio dal Covid-19 – ha detto Pedini Amati – a San Marino, abbiamo voluto istituire quello che oggi chiamiamo TTT, ovvero Tavolo Turistico Territoriale. Un tavolo tecnico di lavoro che coinvolge un’area vasta del centro Italia comprendente 2 Regioni e 119 Comuni italiani oltre ai 9 Castelli della Repubblica di San Marino e, ovviamente, i ministeri di Italia e San Marino. A che cosa lavorano le persone sedute al Tavolo Turistico Territoriale? A progetti di promozione sinergica che mettano a sistema le peculiarità di luoghi che singolarmente potrebbero faticare ad emergere -ha proseguito Pedini Amati- ma che, uniti, rappresentano un territorio unico al mondo, ricco di cultura, storia, monumenti, borghi, percorsi naturalistici, percorsi che garantiscono esperienze naturali, religiose, enogastronomiche, sportive… uniscono spiagge e montagne, spazi verdi e città, tradizione e innovazione in un raggio di poche centinaia di chilometri. Abbiamo voluto che questi luoghi del cuore fossero uniti sotto un unico marchio “The lovely places” e abbiamo dato vita ad un sito web e ad una app che li portassero a conoscenza dei viaggiatori e ancora oggi, sotto l’egida di questo progetto, sviluppiamo iniziative che ne permettano la promozione. Gli organismi europei ne hanno riconosciuto il valore, San Marino per la prima volta si è visto assegnare fondi di provenienza dell’Unione Europea a sostegno di un suo progetto: questo! L’unione fra territori moltiplica il valore dei singoli. Crediamo fortemente in questo e crediamo che i progetti TTT e The Lovely Places possano essere considerati “good practice” nel turismo europeo”. L’impegno del Segretario di Stato Federico Pedini Amati è proseguito nel pomeriggio e proseguirà con incontri bilaterali fra ministri nel pomeriggio e nella giornata di domani.(ITALPRESS).

Photo Credits: Ufficio Stampa Segreteria di Stato San Marino