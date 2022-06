MONTE CARLO (MONACO) (ITALPRESS) – Il Segretario di Stato per il Turismo, la Cooperazione, le Poste e l’Expo della Repubblica di San Marino Federico Pedini Amati si trova nel Principato di Monaco per la 15esima Conferenza dei Presidenti di Parlamento dei Piccoli Stati d’Europa, dove la Repubblica di San Marino è rappresentata dai Consiglieri Carlotta Andruccioli e Michele Muratori, per l’inaugurazione del progetto Small States of Europe Trail, un’iniziativa espositiva di promozione sinergica delle peculiarità dei Piccoli Stati d’Europa. L’idea di un’esposizione che annualmente promuova il turismo dei Piccoli Stati d’Europa nasce da una proposta dell’Ambasciatore di San Marino Mauro Maiani, recentemente scomparso, al quale l’organizzazione ha inteso dedicare il progetto che proprio a Monaco vive della sua prima edizione.

Nella giornata di oggi, i rappresentanti di Andorra, Monaco, Malta, Islanda, San Marino, Montenegro, Cipro, Liechtenstein e Lussemburgo si sono confrontati su temi di grande interesse e di attualità, dalla sostenibilità nell’era post-covid, all’elasticità dei Piccoli Stati nel modificare l’attrattività, dall’utilizzo delle app e della tecnologia alla necessità di promuoversi in sinergia. Gli incontri proseguiranno anche nella giornata di domani. Ad accompagnare il Segretario di Stato per il Turismo anche il Direttore dell’Ufficio del Turismo Annachiara Sica e alcuni funzionari.

“Presentarmi in questo prestigioso contesto per ricordare la figura di Mauro Maiani e per inaugurare il progetto che lui stesso ha fortemente voluto e che oggi andiamo ad intitolargli costituisce per me grande motivo d’orgoglio. E’ emozionante sapere che esisterà uno spazio che unisce i Piccoli Stati e che questo è intitolato a Mauro Maiani, un uomo che ha sempre lavorato con impegno e dedizione per lo sviluppo di iniziative di assoluto prestigio come questa” ha dichiarato Federico Pedini. “La realizzazione dello Small States of Europe Trail è stata voluta per promuovere lo sviluppo dell’economia e del turismo nei Piccoli Stati e prende vita all’interno della sede dell’autorità per il turismo e le convention di Monaco con una funzione semplice quanto determinante: promuovere il turismo dei Piccoli Stati d’Europa in sinergia. Le difficoltà del nostro tempo ci hanno insegnato che non esiste modo migliore per affrontare le sfide se non insieme, ecco perchè questo è già oggi un progetto vincente”.

