San Marino e UN Tourism: Pedini Amati a Dubai per consolidare l’agenda mondiale del turismo accessibile

SAN MARINO (ITALPRESS) – La Repubblica di San Marino rafforza il suo posizionamento internazionale come catalizzatore per l’inclusività nel settore turistico. Mercoledì prossimo, 8 ottobre, il Segretario di Stato per il Turismo, Federico Pedini Amati, sarà tra i relatori alla quinta edizione dell’Accessible Travel and Tourism International Conference (Attic 2025) in programma a Dubai. Secondo quanto riferisce un comunicato, il Segretario di Stato interverrà sulla prestigiosa piattaforma emiratina per presentare al mondo i risultati concreti della visione sammarinese: l’Action Agenda sul Turismo Accessibile e il conseguente Compendium delle Buone Pratiche, documenti strategici redatti insieme all’Organizzazione Mondiale del Turismo delle Nazioni Unite (UN Tourism) e scaturiti dal Convegno internazionale ospitato a San Marino nel novembre 2023. La trasferta assume un elevato rilievo istituzionale e diplomatico.

La conferenza si svolge sotto l’egida di UN Tourism, e sarà aperta da Shaikha Al Nowais, Segretario Generale Eletto dell’Agenzia Onu. A margine dell’evento è già calendarizzato il primo incontro ufficiale con la dottoressa Al Nowais, che rappresenta la prima donna a ricoprire questa carica nella storia dell’Organizzazione. Questo vertice bilaterale sottolinea la forte e riconosciuta partnership tra la Repubblica e la nuova governance di UN Tourism, confermando San Marino quale interlocutore essenziale nelle politiche di sviluppo sostenibile e inclusivo. La partecipazione sammarinese a Dubai, al fianco di autorità politiche globali, imprenditori leader del settore turistico e stakeholder impegnati per l’accessibilità, riafferma il ruolo del Titano come laboratorio di idee e motore di cambiamento.

L’Action Agenda e il Compendium rappresentano un vero e proprio vettore strategico che proietta l’esperienza di San Marino in un contesto globale, incentivando destinazioni e aziende ad adottare l’accessibilità come elemento fondante della competitività, in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. L’ appuntamento internazionale di alto livello costituisce un tassello fondamentale nella tessitura diplomatica che il Segretario Pedini Amati sta portando avanti, volta a consolidare la presenza della Repubblica nei forum che definiscono il futuro del turismo mondiale. Un’occasione per valorizzare il know-how della Repubblica in un campo destinato a diventare sempre più centrale per l’industria dei viaggi.

– Foto Ufficio Stampa del Congresso di Stato della Repubblica di San Marino –

