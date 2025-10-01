San Marino e Cuba firmano un memorandum sulla cooperazione turistica

SAN MARINO (ITALPRESS) – La Repubblica di San Marino e la Repubblica di Cuba hanno firmato un memorandum d’intesa sulla cooperazione turistica, che disegna un percorso condiviso di crescita e sviluppo bilaterale. A firmare l’intesa, che avrà una durata iniziale di cinque anni, sono stati il segretario di Stato per il Turismo, Federico Pedini Amati, e l’ambasciatrice di Cuba in Italia e a San Marino, Mirta Aurora Granda Averhoff.

Il memorandum stabilisce un quadro giuridico solido e definisce asset fondamentali di cooperazione, con l’obiettivo primario di promuovere la conoscenza reciproca della storia e della cultura dei popoli. Tra le azioni previste figurano lo scambio di know-how specialistico e la collaborazione nella promozione e nel marketing, mirando a una migliore comprensione dei mercati e del comportamento dei flussi turistici. Particolare rilievo è dato alla cooperazione nei campi della formazione professionale e della ricerca tecnologica, elementi imprescindibili per innalzare gli standard qualitativi dell’offerta ricettiva e gestionale. Le parti si impegnano inoltre a incoraggiare missioni promozionali reciproche e a coordinare le posizioni nell’ambito delle organizzazioni internazionali specializzate, come l’Organizzazione mondiale del turismo.

Il segretario di Stato Pedini Amati ha sottolineato come “la firma rappresenta una sinergia profonda tra due Paesi che riconoscono nell’ospitalità non solo un fattore economico, ma soprattutto un vettore di scambio culturale e di conoscenza reciproca. Siamo determinati a lavorare insieme su asset fondamentali come la formazione specialistica, la ricerca tecnologica applicata e la promozione di un modello di sviluppo turistico realmente sostenibile, che valorizzi i rispettivi inestimabili patrimoni storici e sociali. L’intesa con Cuba apre una prospettiva nuova per il posizionamento internazionale della nostra offerta, proiettando San Marino su una scena globale in evoluzione”.

