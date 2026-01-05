LAS VEGAS (ITALPRESS) – Samsung Electronics ha presentato la propria visione Companion to AI Living in occasione di The First Look al CES 2026. Al centro dell’evento, che si è tenuto presso la Latour Ballroom del Wynn Las Vegas, l’intelligenza artificiale come principio fondante della strategia di Samsung, mirata a unire ricerca e sviluppo, progettazione dei prodotti, operazioni ed esperienza utente.

Ad aprire The First Look è stato TM Roh, CEO e Head della divisione Device eXperience (DX) di Samsung, che ha illustrato la leadership dell’azienda in materia di intelligenza artificiale e il modo in cui, grazie a un ecosistema connesso e potenziato dall’AI, Samsung sia in grado di offrire agli utenti una vera esperienza AI Companion. Questo approccio, insieme alle collaborazioni e alle innovazioni nei dispositivi e nelle esperienze basate sull’AI, segna una nuova fase dell’era dell’intelligenza artificiale che va oltre le funzionalità tecnologiche di base e consente alle persone di vivere esperienze più significative, in ogni contesto della quotidianità.

“Samsung sta costruendo un’esperienza più unificata e più personalizzata su dispositivi mobili, display visivi, elettrodomestici e servizi”, ha dichiarato TM Roh. “Grazie al nostro ecosistema connesso e all’integrazione dell’intelligenza artificiale in tutte le categorie, Samsung è all’avanguardia nell’offrire esperienze di AI quotidiane ancora più significative”. SW Yong, President e Head della Visual Display (VD) Business di Samsung Electronics, e Sukhmani Mohta, Chief Marketing and Partnerships Officer della VD Business di Samsung Electronics America, sono saliti sul palco per illustrare come i display combinino eccellenza hardware e intelligenza visiva, trasformandosi in veri e propri compagni per l’intrattenimento. Forte di vent’anni di leadership nel settore TV, Samsung ha sviluppato una gamma completa di TV AI che introduce un modo nuovo di interagire con il TV.

Al centro della lineup di display si colloca il Micro RGB da 130 pollici, che rappresenta un salto significativo in termini di dimensioni e qualità dell’immagine. Il Micro RGB da 130 pollici inaugura una nuova era del colore, offrendo lo spettro cromatico più ampio e dettagliato mai realizzato da Samsung. Il design Timeless Frame riduce al minimo le distrazioni, lasciando l’immagine al centro della scena, con un’estetica elegante e sobria. Una sorgente luminosa RGB di dimensioni microscopiche è alla base di questa qualità d’immagine: ogni diodo rosso, verde e blu emette luce in modo indipendente, riproducendo i colori nella loro forma più pura e naturale. Il Micro RGB AI Engine Pro assicura un controllo estremamente preciso dei colori RGB e genera immagini straordinariamente vivide in ogni scena.

A rendere l’esperienza di visione di nuova generazione ancora più evoluta è Vision AI Companion (VAC) che, grazie all’intelligenza artificiale, affianca gli utenti come un vero e proprio entertainment companion, migliorando la visione in ogni ambiente della casa. Con VAC, gli utenti possono ricevere suggerimenti personalizzati su cosa guardare, cosa mangiare o quale musica ascoltare, ampliando l’interazione con il TV ben oltre la semplice fruizione dei contenuti.

Samsung introduce inoltre modalità intuitive per personalizzare ulteriormente l’esperienza di visione. Per gli appassionati di calcio, AI Soccer Mode Pro rende ogni partita ancora più coinvolgente grazie all’ottimizzazione AI di immagini e suoni, offrendo una qualità immersiva paragonabile a quella dello stadio. AI Sound Controller Pro consente invece di regolare il volume del pubblico, del commento o della musica di sottofondo, creando un’esperienza audio su misura per programmi TV e film. Queste funzionalità possono essere attivate tramite semplici comandi vocali su qualsiasi TV dotato di VAC, inclusi Micro LED, Micro RGB, OLED, Neo QLED, Mini LED e TV UHD.

Indipendentemente dal tipo di contenuto, VAC arricchisce anche l’esperienza complessiva. Ad esempio, consente di trovare le ricette dei piatti visti in TV con una semplice richiesta vocale, utilizzando informazioni sempre aggiornate per fornire suggerimenti coerenti con gli obiettivi di salute e benessere dell’utente. Inoltre, VAC integra funzionalità multi-dispositivo, inviando le ricette consigliate direttamente ad altri device, come il nuovo The Movingstyle, progettato per essere spostato facilmente all’interno della casa, o agli elettrodomestici della cucina, creando così un’esperienza integrata su più dispositivi grazie a un ecosistema completamente connesso.

Samsung guida il mercato delle soundbar da 11 anni consecutivi. Quest’anno amplia ulteriormente il proprio ecosistema integrato con l’introduzione di due nuovi speaker Wi-Fi, Music Studio 5 e Music Studio 7. Questi modelli ampliano le possibilità di configurazione audio, migliorano la qualità audiovisiva e si integrano con eleganza in ogni ambiente. Entrambi condividono un design senza tempo, caratterizzato dal motivo a punto firmato dal celebre designer Erwan Bouroullec, un richiamo a un simbolo universale della musica e dell’arte, reinterpretato secondo il linguaggio di design distintivo di Samsung.

Samsung ha inoltre presentato una serie di nuovi prodotti pensati per integrarsi armoniosamente negli spazi della casa e riflettere lo stile degli utenti. Il nuovo OLED S95H è caratterizzato da una cornice raffinata e un bordo quasi invisibile, che lo rendono simile a un’opera esposta in una galleria d’arte. Il nuovo proiettore portatile The Freestyle+, potenziato da Vision AI Coampanion (VAC), consente invece di visualizzare i contenuti non solo su pareti e soffitti, ma anche su superfici irregolari come angoli e tende.

La gamma TV 2026 supporta HDR10+ ADVANCED, garantendo una luminosità superiore, ottimizzazione delle immagini per genere di contenuto, livellamento intelligente del movimento, mappatura locale avanzata dei toni e un’esperienza di gioco migliorata.

Con la crescente adozione di HDR10+ da parte dei principali fornitori OTT, Samsung sarà la prima azienda a introdurre HDR10+ ADVANCED all’interno della propria lineup TV 2026. Tutti i modelli integrano inoltre Eclipsa Audio, il nuovo sistema audio spaziale del brand.

Infine, Samsung ha svelato la sua gamma di monitor gaming Odyssey più avanzata di sempre, presentando cinque nuovi modelli che spingono oltre i limiti di risoluzione, frequenza di aggiornamento e immersione visiva. Guidata dal primo Odyssey G9 6K 3D di Samsung, la lineup 2026 introduce tecnologie di visualizzazione pionieristiche per gamer e creator, tra cui il nuovo Odyssey G6 di prossima generazione e tre nuovi modelli Odyssey G8.

Al centro di tutte queste innovazioni nel mondo dei display si trova il sistema operativo Tizen OS più potente di sempre. Gli utenti potranno beneficiare di sette anni di aggiornamenti di Tizen OS, assicurando che i TV Samsung continuino a evolversi nel tempo, anche molto tempo dopo il loro ingresso nelle abitazioni. Cheolgi Kim, Executive Vice President e Head della divisione Digital Appliances (DA) di Samsung Electronics, ed Elizabeth Anderson, Head of Integrated Marketing, DA di Samsung Electronics America (SEA), hanno illustrato la visione del brand: evolvere dalla fornitura di elettrodomestici tradizionali a veri e propri compagni per la vita domestica, progettati per ridurre lo stress causato dalle attività quotidiane. Nel corso del suo intervento, Cheolgi Kim ha inoltre annunciato che SmartThings conta oggi oltre 430 milioni di utenti, consentendo a Samsung di acquisire una scala e una profondità di conoscenza significative, che la distinguono nel settore.

Questa capacità di comprensione prende forma nel Family Hub, il frigorifero dotato di intelligenza artificiale che rappresenta il cuore della casa. Grazie all’aggiornamento AI Vision realizzato con Google Gemini, Family Hub ridefinisce l’esperienza abitativa in una prospettiva orientata al futuro dell’AI. Con questo aggiornamento, AI Vision supera i limiti precedenti nel riconoscimento degli alimenti, monitorando in modo continuo ciò che viene inserito e prelevato dal frigorifero e semplificando la pianificazione dei pasti e la gestione degli alimenti. Family Hub ha ricevuto 10 CES Innovation Awards, mentre i frigoriferi Samsung con AI sono stati premiati negli ultimi tre anni.

Grazie alla nuova funzionalità gamificata “What’s for Today?”, i frigoriferi Samsung rendono la pianificazione dei pasti più semplice e intuitiva, suggerendo ricette basate sugli ingredienti disponibili o proponendo idee spontanee, riducendo lo stress legato alla scelta di cosa cucinare. Una volta selezionate, le ricette vengono visualizzate in SmartThings Food, dove gli utenti ricevono una guida passo dopo passo per iniziare subito. La ricetta scelta può inoltre essere inviata agli elettrodomestici connessi, avviando la preparazione in modo fluido e senza interruzioni.

La funzione Video to Recipe arricchisce ulteriormente l’esperienza, suggerendo contenuti video di cucina e trasformandoli automaticamente in istruzioni chiare e facili da seguire. In questo modo, gli utenti possono cucinare seguendo le indicazioni senza dover mettere in pausa il video o tornare indietro.

Samsung ha inoltre presentato FoodNote, un nuovo report settimanale che offre una panoramica delle abitudini alimentari degli utenti, dagli ingredienti più utilizzati ai prodotti da rifornire. A questo si affianca Now Brief che include nuovi widget sulla schermata del Family Hub e, grazie alla tecnologia Voice ID, riconosce i membri della famiglia mostrando contenuti personalizzati per ciascuno. Tutte queste funzionalità lavorano in sinergia per fornire informazioni e suggerimenti utili durante tutta la settimana.

Nella lavanderia, la lavatrice Bespoke AI Laundry Combo elimina la necessità di trasferire i carichi di bucato, affrontando un problema comune nelle famiglie. Il modello di quest’anno introduce nuove funzionalità, tra cui il ciclo super veloce e prestazioni di asciugatura più potenti. Completa l’esperienza il nuovo Bespoke AI AirDresser che semplifica la cura dei capi grazie alla funzione Auto Wrinkle Care, capace di rimuovere pieghe e grinze tramite getti d’aria e vapore: è sufficiente appendere la camicia e attendere, risparmiando tempo e riducendo lo stress nelle mattine frenetiche.

In tutta la casa, Bespoke AI Jet Bot Steam Ultra, alimentato dal processore Qualcomm Dragonwing, è dotato di un sensore stereo 3D in grado di rilevare liquidi come caffè, succhi o acqua. La telecamera non solo supporta la navigazione autonoma, ma permette anche al robot aspirapolvere di agire come dispositivo di monitoraggio quando gli utenti sono fuori casa, avvisandoli della presenza dei loro animali domestici o eventuali attività sospette. Grazie a un Bixby più intelligente, è possibile interagire con il robot in linguaggio naturale, impartendo comandi in modo semplice e intuitivo. Il livello avanzato di connettività e integrazione alla base di un’esperienza AI completa ha valso agli elettrodomestici Bespoke AI il CES Innovation Award.

Samsung ha annunciato una partnership innovativa con Hartford Steam Boiler (HSB), volta a generare risparmi concreti nella gestione domestica intelligente. Greg M. Barats, Presidente e CEO di HSB, ha partecipato alla presentazione per illustrare i benefici degli elettrodomestici connessi a SmartThings, tra cui riduzioni sui premi assicurativi. Questa collaborazione rappresenta il meglio dell’era AI: maggiore protezione e costi ridotti per gli utenti. Dopo una fase pilota di successo negli Stati Uniti nel 2025, l’iniziativa sarà estesa ad altri stati USA e alle principali compagnie assicurative sulla casa in altre regioni del mondo.

Infine, Praveen Raja, Vice President e Responsabile Digital Health presso Samsung Research America (SRA), ha presentato la visione a lungo termine di Samsung per una cura intelligente, resa possibile dall’ecosistema integrato di dispositivi Samsung. L’azienda sta ridefinendo l’assistenza, trasformandola da bisogno reattivo in un approccio proattivo. Grazie all’AI, smartphone, elettrodomestici, dispositivi indossabili e altri dispositivi connessi aiutano gli utenti a prevenire potenziali problemi di salute prima che si manifestino.

Ad esempio, Samsung punta a fornire un coaching sanitario personalizzato, offrendo programmi efficaci di allenamento e di sonno per contribuire a ridurre il rischio di principali malattie croniche, e suggerendo anche ricette basate sugli alimenti disponibili nei frigoriferi connessi. Inoltre, gli utenti possono essere avvisati in caso di anomalie, consentendo la condivisione dei loro dati sanitari tramite la piattaforma Xealth e facilitando consulenze professionali virtuali.

Riconoscendo l’importanza della prevenzione, Samsung sta ampliando le capacità di rilevamento precoce della demenza attraverso partnership di ricerca con dispositivi indossabili in grado di registrare cambiamenti sottili nella mobilità, nel linguaggio e nelle interazioni quotidiane, potenziali indicatori di alterazioni cognitive a lungo termine.

Samsung Knox e Knox Matrix costituiscono le basi di questo ecosistema iper-personalizzato, proteggendo i dati degli utenti in ogni momento. Con l’evoluzione dell’AI, anche Knox e Knox Matrix si aggiornano continuamente, monitorando i rischi legati all’intelligenza artificiale, analizzando i modelli tramite red team e approvando solo soluzioni sicure.

La Samsung Exhibition Zone al CES è aperta al pubblico dal 4 al 7 gennaio.

