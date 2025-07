MILANO (ITALPRESS) – Samsung Electronics lancia Galaxy Z Fold7, il dispositivo che unisce il design Galaxy e il meglio delle funzionalità fotografiche e dell’innovazione in materia di intelligenza artificiale nel modello più sottile e leggero della serie Z. “Galaxy Z Fold7 offre le prestazioni e l’esperienza premium di uno smartphone ultra, aprendo al contempo nuovi orizzonti di produttività ed efficienza grazie a un display immersivo più ampio”, spiega Nicolò Bellorini, vice president della divisione Mobile eXperience di Samsung Electronics Italia. “Con la nuova One UI 8, integra perfettamente strumenti intelligenti multimodali ottimizzati per il form factor pieghevole”. Secondo TM Roh, presidente e Acting Head of the Device eXperience (DX) Division di Samsung Electronics, “Galaxy Z Fold7 unisce Galaxy AI a un hardware potente per offrire la nostra esperienza smartphone più avanzata di sempre. Questa nuova generazione di pieghevoli rappresenta l’incontro perfetto tra design, ingegneria e intelligenza artificiale pensata specificamente per questo formato, offrendo un’esperienza ultrapotente, immersiva, intelligente e portatile, tutto in un unico dispositivo”. Nell’ambito del lancio estivo, Samsung Electronics presenta anche Galaxy Z Flip7, lo smartphone compatto con funzionalità multimodali basate sull’intelligenza artificiale, ora dotato di una nuova FlexWindow. Abbastanza piccolo da entrare in tasca, ma potente al punto da offrire un’assistenza intelligente sempre a portata di mano, unisce la Galaxy AI con una FlexWindow edge-to-edge completamente rinnovata e un comparto fotografico di alto livello. “Dall’AI vocale più intuitiva alla migliore selfie experience, Galaxy Z Flip7 è il compagno tascabile intelligente pensato per un’interazione fluida e affidabile, ogni giorno”, sottolinea Bellorini. “Galaxy Z Flip7 dimostra che l’intelligenza più avanzata può racchiudersi in un formato tascabile”, commenta TM Roh. “Grazie all’integrazione delle funzionalità AI più evolute nella nuova FlexWindow, abbiamo creato un dispositivo capace di adattarsi, anticipare e potenziare gli utenti, aprendo la strada a un modo più intelligente e intuitivo di interagire con il mondo”.

Numerose le novità anche per la gamma Galaxy Watch, con il lancio di Galaxy Watch8 e Galaxy Watch8 Classic1. Basata sul cushion design introdotto con Galaxy Watch Ultra, questa serie vanta l’orologio Galaxy più sottile e confortevole di sempre, per un monitoraggio della salute continuo. “La serie Galaxy Watch8 si adatta a stili di vita diversi e offre funzionalità avanzate, definendo un nuovo standard in termini di stile ed esperienze di benessere personalizzate”, spiega Bellorini. “Ci impegniamo per aiutare miliardi di persone a vivere una vita più sana grazie alla nostra tecnologia innovativa”, precisa TM Roh. “Combinando un design funzionale con sensori avanzati e un’esperienza intuitiva potenziata basata sull’intelligenza artificiale, la serie Galaxy Watch8 rappresenta un punto di partenza per una vita più sana e connessa, rendendo più facile che mai compiere passi significativi verso il benessere”.

– news in collaborazione con Samsung –

– foto f28/Italpress-

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]