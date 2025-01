ROMA (ITALPRESS) – Si era preso qualche settimana di meritatissimo riposo dopo il bronzo di Parigi 2024, quarta medaglia olimpica della sua super carriera, “per capire se la pedana mi mancherà, se avrò ancora voglia di divertirmi in gara”. Risposta affermativa. Sei mesi dopo lo splendido terzo posto ai Giochi, nel giorno del debutto al Grand Palais, Gigi Samele tornerà in gara. Il campione azzurro rientra infatti nella lista dei convocati del ct Nicola Zanotti per la prossima tappa di Coppa del Mondo di sciabola, sia per gli uomini che per le donne, in programma a Plovdiv dal 23 al 26 gennaio 2025. Samele, ancora numero 5 del ranking mondiale pur avendo saltato le prime tre prove della nuova stagione internazionale, sarà in pedana nella competizione individuale maschile in Bulgaria insieme a Edoardo Cantini, Dario Cavaliere, Luca Curatoli, Michele Gallo, Giacomo Mignuzzi, Matteo Neri, Pietro Torre, Giorgio Marciano, Marco Mastrullo, Lorenzo Ottaviani e Mattia Rea.

Nell’individuale femminile, invece, spazio a Michela Battiston, reduce dallo splendido secondo posto nel Grand Prix di Tunisi, Martina Criscio, Alessia Di Carlo, Michela Landi, Chiara Mormile, Eloisa Passaro, Manuela Spica, Mariella Viale, Gaia Karola Carafa, Benedetta Fusetti, Carlotta Fusetti e Rebecca Gargano. Il lungo weekend della tappa di Coppa del Mondo di sciabola a Plovdiv sarà aperto da due giornate dedicate alle fasi a gironi e ai tabelloni preliminari prima per le donne, giovedì 23 gennaio, e poi per gli uomini, venerdì 24. Sabato 25 il clou di entrambe le gare individuali, in cui saranno in scena i due tabelloni principali che porteranno all’assegnazione delle medaglie. Chiusura domenica 26 gennaio con le prove a squadre. L’Italia al femminile si schiererà con Michela Battiston, Alessia Di Carlo, Manuela Spica e Mariella Viale. Nella gara maschile, invece, nel quartetto prescelto ci sono Dario Cavaliere, Luca Curatoli, Michele Gallo e Pietro Torre.

La spedizione azzurra sulle pedane bulgare sarà guidata dal ct Zanotti, supportato dai tecnici di staff Andrea Aquili, Leonardo Caserta, Alessandro Di Agostino e Lucio Landi e dai fisioterapisti Andrea Giannattasio e Simone Piacquadio.

