“Noi andremo insieme a tutto il centrodestra e proporremo le nostre priorità per l’ennesima volta” all’incontro chiesto dal premier Giuseppe Conte. Lo dice il leader della Lega, Matteo Salvini, in un’intervista alla Stampa. “La via maestra – aggiunge il leader della Lega che dice no a un governo col Pd – sono le elezioni a settembre, nel giorno del voto per le Regionali e le comunali. La parola agli italiani. Un governo che litiga su tutto, immobile, con i cantieri fermi, e’ un danno al Paese”.

(ITALPRESS).