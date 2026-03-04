Salvini “Quanti fronti aperti prima che saltino bilanci di famiglie e aziende?”

ROMA (ITALPRESS) - "La domanda che mi faccio come Italia e come Europa è: quanti fronti aperti contemporaneamente possiamo tenere senza fare in modo che saltino i bilanci di famiglie e aziende?". Lo ha detto il vicepremier, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e leader della Lega, Matteo Salvini, intervenendo a un'iniziativa a Latina. sat/azn