ROMA (ITALPRESS) – Ridurre il costo di luce e gas, riduzione della dipendenza energetica da altri paesi, nucleare di nuova generazione. Sono le proposte della Lega, in tema energetico e di sostenibilità ambientale, presentate dal leader, Matteo Salvini, dalla sottosegretaria al Mite, Vannia Gava, dal senatore Paolo Arrigoni.

“L’energia più ecosostenibile ed ecocoveniente è quella nucleare” ha detto Salvini “l’impegno della Lega è che al Covid non si aggiunga il rischio buio e il rischio freddo: bene i 4 mld stanziati per aiutare famiglie, lavoratori, imprese, scuole e ospedali, a ridurre il caro bollette, ma non basta, occorre uno sforzo in più. Oggi si paga la bolletta più cara degli ultimi anni, occorre avere più coraggio e trovare più soldi, e una delle fonti da cui prelevare sono i soldi dei furbetti del reddito di cittadinanza”.

