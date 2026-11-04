Salvini “Migliorare la sicurezza stradale è una priorità”

IPA89951561 - Milano, 20/10/26, Bosco della Musica, cerimonia di posa della prima pietra del Campus del Conservatorio di musica Giuseppe Verdi di Milano 'Il Bosco della Musica' nel quartiere di Rogoredo In foto il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini

ROMA (ITALPRESS) –Le 162 vite salvate nel 2025 rispetto al 2024 rappresentano un risultato importante del nuovo Codice della strada. In questi mesi siamo intervenuti nuovamente sul testo, ascoltando professionisti, operatori e automobilisti, per aggiornare le norme e prevenire l’effetto assuefazione. Abbiamo inasprito le sanzioni per l’uso del cellulare alla guida, considerato che la distrazione rappresenta la prima causa di incidenti, realizzato un primo censimento degli autovelox e investito nell’ammodernamento dei guardrail e nella manutenzione delle strade. Stiamo, inoltre, lavorando all’aggiornamento dell’esame per la patente di guida, per adeguarlo alle condizioni della circolazione stradale del 2026, e abbiamo promosso una campagna televisiva sul corretto utilizzo dei seggiolini per bambini in auto e sull’importanza di scegliere dispositivi omologati. Abbiamo portato l’educazione stradale nelle scuole: in questi 4 anni i passi in avanti sono stati fatti e, in tal senso, ringrazio Dekra per il lavoro che svolge nel migliorare la sicurezza stradale, che considero una priorità che riguarda i nostri figli e i figli dei nostri figli”. Lo ha detto Matteo Salvini, vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, intervenendo alla presentazione del rapporto sulla sicurezza stradale 2026 realizzato da Dekra.

-Foto IPA Agency-
(ITALPRESS).

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