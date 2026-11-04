Salvini “Migliorare la sicurezza stradale è una priorità”

ROMA (ITALPRESS) – “Le 162 vite salvate nel 2025 rispetto al 2024 rappresentano un risultato importante del nuovo Codice della strada. In questi mesi siamo intervenuti nuovamente sul testo, ascoltando professionisti, operatori e automobilisti, per aggiornare le norme e prevenire l’effetto assuefazione. Abbiamo inasprito le sanzioni per l’uso del cellulare alla guida, considerato che la distrazione rappresenta la prima causa di incidenti, realizzato un primo censimento degli autovelox e investito nell’ammodernamento dei guardrail e nella manutenzione delle strade. Stiamo, inoltre, lavorando all’aggiornamento dell’esame per la patente di guida, per adeguarlo alle condizioni della circolazione stradale del 2026, e abbiamo promosso una campagna televisiva sul corretto utilizzo dei seggiolini per bambini in auto e sull’importanza di scegliere dispositivi omologati. Abbiamo portato l’educazione stradale nelle scuole: in questi 4 anni i passi in avanti sono stati fatti e, in tal senso, ringrazio Dekra per il lavoro che svolge nel migliorare la sicurezza stradale, che considero una priorità che riguarda i nostri figli e i figli dei nostri figli”. Lo ha detto Matteo Salvini, vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, intervenendo alla presentazione del rapporto sulla sicurezza stradale 2026 realizzato da Dekra.

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