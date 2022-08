MILANO (ITALPRESS) – “Io sarò orgogliosamente candidato nella mia Milano. Dono il sangue, vado in ufficio e oggi chiudiamo le liste”. Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, entrando alla sede dell’Avis nel capoluogo lombardo. “Non vado in Russia da anni e non ho contatti con politici russi. Mi occupo di Italia”, ha aggiunto.

(ITALPRESS).

-foto agenziafotogramma.it –

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com