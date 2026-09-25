Salvini “Manovra sia efficace, aiutare famiglie e imprese in un momento difficile”

MILANO (ITALPRESS) – “Serve aiutare famiglie e imprese in un momento difficile, senza rimanere attaccati allo zero virgola imposto da Bruxelles. Quest’anno la Germania farà il 3,5% di deficit, la Francia farà quasi il 5,5%. Ecco, è un momento complicato. Anche qua le fake news: hanno tagliato un pezzo di mio discorso che non si rivolgeva ai cittadini per la serie arrangiatevi ma che diceva alle istituzioni spendiamo tutti i soldi che dobbiamo spendere per evitare licenziamenti e per evitare problemi alle famiglie e alle imprese”. Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, a margine dell’intitolazione dell’aeroporto di Malpensa a Silvio Berlusconi. “Quindi, sono convinto che occorra una legge di bilancio importante, positiva e da ministro dei Trasporti ricordo solo, sotto voce ma neanche tanto, che Anas gestisce 33mila chilometri di strade e 21mila ponti e gallerie. Se non ci danno i soldi per sistemare questi ponti e queste gallerie, e Dio non voglia poi succederà qualcosa, io lo dico prima”, ha aggiunto.

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