Salvini “Nessuna competizione interna al centrodestra”

"Ad oggi i numeri in termini assoluti ci dicono che la Lega ha 21 nuovi sindaci che stanno lavorando. Facciamo parte di una squadra, la Lega ha vinto. Come Lega vogliamo prendere di più la prossima volta? Sì. Sicuramente è meglio prendere il 15% del 7%. Ma la mia competizione è con la sinistra, non ho competizioni interne". Lo ha detto Matteo Salvini, leader della Lega, commentando i risultati delle amministrative dopo un incontro a Genova con il sindaco Marco Bucci. xa8/fil/gsl