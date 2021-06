Salvini “La federazione di centrodestra un servizio al Paese”

"Quando parlo di riunire le diverse anime del centrodestra e le energie migliori per fare leggi migliori, leggi comuni e emendamenti comuni non penso tanto ai parlamentari ma ai sessanta milioni di italiani". Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini a margine di un convegno in Aula Nassiriya del Senato. mpe/sat/red