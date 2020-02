“Sono state 24 ore molto intense, belle, l’inizio di un percorso virtuoso e costruttivo in Sicilia. Ci tenevo ad abbracciare i quattro deputati regionali che hanno iniziato questa battaglia di cambiamento con la Lega”. Lo ha detto il leader del Carroccio, Matteo Salvini, a Palermo, nella sala stampa dell’Ars, a Palazzo dei Normanni, per incontrare il gruppo parlamentare.

“Su alcuni temi come il lavoro, collegato a quello delle infrastrutture e della burocrazia, contiamo di portare più energia”, ha sottolineato Salvini, parlando dell’attività del gruppo parlamentare all’Ars del Carroccio composto da quattro deputati. “Porteremo una buona dose di concretezza che ci contraddistingue dove governiamo” ha aggiunto.

Salvini ha detto di non avere parlato di assessorati durante l’incontro con il presidente della Regione, Nello Musumeci: “Siamo una forza autonomista, non viene Matteo Salvini da Roma per discutere di queste cose”. Anche se per la Lega, a breve, è previsto un ingresso nella giunta regionale.

Poi, in merito ai rapporti con il presidente dell’Ars e commissario di Forza Italia in Sicilia, Gianfranco Miccichè, ha voluto puntualizzare: “Non porto rancore e lo ringrazio per la visita alla Cappella Palatina, il passato è passato”. L’esponente forzista aveva criticato duramente Salvini da Ministro dell’interno per la sua gestione degli sbarchi dei migranti ed ha accolto il leader leghista in visita a Palazzo dei Normanni.

