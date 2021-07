Salvini: “Difendo l’Italia in Europa”

"Ho una linea sola, sono per l'Italia in Europa, ma alcune regole vanno cambiate". Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini, replicando al segretario del Pd che lo accusa di avere una doppia linea, europeista in Italia e sovranista fuori dai confini nazionali. sat/gtr/com