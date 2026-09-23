Salvini “C’è il rischio di lasciare ai nostri figli un’Italia islamizzata”

ROMA (ITALPRESS) – “Il rischio è di lasciare ai nostri figli un’Italia islamizzata”. Lo ha detto il vicepremier, ministro e leader della Lega Matteo Salvini, intervenendo alla Camera alla presentazione delle proposte del partito per contrastare l’integralismo islamico. “Essere tacciati di islamofobia è dietro l’angolo”, ha aggiunto, sottolineando la necessità di affrontare il tema dell’integralismo e dell’integrazione senza rinunciare alla difesa delle regole e dei valori dell’ordinamento italiano. Salvini ha quindi rivolto un attacco alla sinistra, definendola “complice o utile idiota alla ricerca di nuovi elettori”. Il vicepremier ha inoltre ringraziato il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, “che da tempo lavora a tutto ciò”, con riferimento alle proposte in materia di scuola e integrazione.

“Chiedo a questori e prefetti il censimento delle realtà islamiche”. Salvini ha quindi affrontato il tema della cittadinanza, rivolgendosi ai sindaci: “Non date la cittadinanza a chi non parla una parola di italiano”. Il leader della Lega ha inoltre parlato del rischio “di lasciare ai nostri figli un’Italia islamizzata”.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).