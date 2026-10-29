Salvini “Brutto segnale scarcerazione di Siher da giudice proPal”

GENOVA (ITALPRESS) - "Ritengo un brutto segnale in un momento delicato in Europa, non solo in Italia, smentire una Procura, che evidentemente certe accuse non se le sarà inventate la sera per la mattina. Non so quanto un giudice proPal possa essere mentalmente libero nel valutare uno che è accusato di istigazione a delinquere con finalità terroristiche su tematiche legate anche all'islamismo radicale". Lo ha detto Matteo Salvini, vicepremier e ministro delle Infrastrutture e Trasporti, a proposito della scarcerazione di Youssef Siher, a margine degli Stati generali della logistica del Nord Ovest a Genova. xa8/ads/azn