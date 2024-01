ROMA (ITALPRESS) – Il professor Salvatore Agnes, ordinario di Chirurgia all’Università Cattolica del Sacro Cuore e Direttore del Centro Trapianti di Fondazione Policlinico Gemelli è il nuovo Presidente della Società Romana di Chirurgia (SRC).

L’inaugurazione dell’85° anno sociale della prestigiosa società scientifica si è tenuta il 10 gennaio presso l’Aula Brasca del Policlinico Gemelli, alla presenza dei più prestigiosi chirurghi del Lazio. La SRC è stata fondata nel 1939 dal professor Raffaele Paolucci, presso la Clinica Chirurgica dell’allora Regia Università di Roma, al Policlinico Umberto I. Alla guida della società si sono succeduti negli anni nomi storici della chirurgia italiana, da Pietro Valdoni, a Paride Stefanini, a Gianfranco Fegiz, a Giorgio Ribotta, a Raffaello Cortesini solo per citarne alcuni. Il professor Salvatore Agnes, che ha appena assunto la presidenza della Scuola Romana di Chirurgia, resterà in carica per due anni.

– Foto: ufficio stampa Gemelli –

(ITALPRESS).