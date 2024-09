Salute, Volo “Da rapporto collaborativo con stampa fiducia cittadini”

PALERMO (ITALPRESS) - "Mi auguro un rapporto molto forte di natura collaborativa con tutto il mondo dell'informazione per diffondere le notizie positive della nostra attività sanitaria. Dare fiducia ai cittadini significa portarli a conoscenza di quanto riusciamo a fare. Un esempio tra i tanti sono stati gli ottimi risultati raggiunti nell'ambito dei trapianti, perché grazie all'informazione veicolata, la cittadinanza ha aumentato il numero delle disponibilità agli espianti, garantendo la possibilità ai cittadini che ne hanno bisogno di ricevere un organo e garantirgli una vita normale". Così l'assessore regionale alla Salute, Giovanna Volo, a margine del convegno "Comunicazione in sanità. Quali basi per il nuovo piano della comunicazione della salute nella Regione Siciliana" organizzato dalla Regione Siciliana e il dipartimento per le Attività sanitarie e osservatorio epidemiologico regionale (Dasoe) per un confronto tra giornalisti e professionisti medico-sanitari, a Palermo. col3/gtr