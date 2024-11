Salute, Quintavalle (Asl Roma 1) “Task force per la prevenzione”

ROMA (ITALPRESS) - “Una giornata che si inserisce all’interno di un progetto più ampio dell’Asl Roma1: si tratta di 22 giornate in piazza con questo meraviglioso camper multiscreening ma c’è di più, perché abbiamo anche istituito una task force e iniziato una capillare comunicazione verso la nostra popolazione. Riteniamo che sia il momento di battere su quello che è il concetto di prevenzione primaria; che vuol dire non ammalarsi e fare di tutto per correggere quegli stili di vita anomali che abbiamo ma, soprattutto, iniziare da bambini a capire quelli che sono i comportamenti corretti da utilizzare”. Cosi il Commissario Straordinario dell’Asl Roma1, Giuseppe Quintavalle. spf/mgg/gtr