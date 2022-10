Salute Magazine – 7/10/2022

In questa edizione: - Tiroide, obesità e osteoporosi. Endocrinologi a confronto a Roma - Donazioni d'organo, in Sicilia serve un cambiamento culturale - Oncologia, due nuove indicazioni per cemiplimab - Percorsi nascita gratuiti nella casa di cura palermitana Villa Serena abr/sat/gtr