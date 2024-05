Salute Magazine – 31/5/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Rivoluzione nel campo della vitiligine, in Italia un nuovo farmaco - L'Italia lancia un’alleanza internazionale per vincere il diabete - Telemedicina, al via il Network MEDITeH BEYOND - Croce Viola Milano insegna le manovre d’emergenza nei parchi cittadini sat/gtr