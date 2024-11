Salute Magazine – 29/11/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - ⁠Aderenza terapeutica, una nuova alleanza per una sanità più efficace - ⁠Cancro al seno, sforzo congiunto per nuove terapie e diagnosi precoci -⁠ Confederazione Parkinson Italia, parte la nuova campagna - ⁠Policlinico di Palermo, un impegno contro la violenza sulle donne sat/col/gtr