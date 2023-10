Salute Magazine – 20/10/2023

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Patologie infiammatorie di tipo 2, serve un accesso più equo alle cure - Il microbiota intestinale potenzia l’immunoterapia - Da Bayer il progetto DiCo Sanità per la digitalizzazione del settore - Eli Lilly investe ancora in Italia, 750 milioni entro il 2025 sat/gtr