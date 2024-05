MEDITeH Beyond, a Catania un summit sulla sanità digitale

ROMA (ITALPRESS) - Si terrà a Catania, il 16 e 17 maggio, il Summit Internazionale MEDITeH Beyond, per sancire la nascita di un network dedicato a ricerca e sviluppo in sanità digitale, nell'area del Mediterraneo, Africa e del Medio Oriente. Negli ultimi anni, seguendo la strada indicata dal 2017 in poi dal Centro Nazionale per la Telemedicina dell'Istituto Superiore di Sanità diretto da Francesco Gabbrielli, l'Italia sta sviluppando per tutta la popolazione italiana la telemedicina, amplificandone finalità e potenzialità, abbattendo barriere fisiche determinate dalla distanza, aumentando l'equità di accesso e la qualità dell'assistenza. mgg/mrv